Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным по поводу ЧП с вертолетом Раиси

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

IRNA: Путин провел встречу с послом Ирана после ЧП с вертолетом Раиси

Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным по поводу ЧП с вертолетом Раиси

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

В республику уже направляется первая группа спасателей МЧС.

Специалисты МЧС России прямо сейчас направляются в Иран, чтобы присоединиться к поискам пропавшего вертолета президента Эбрахима Раиси. В составе группировки — транспортный самолет Ил-76, поисковый вертолет, внедорожная техника и полсотни спасателей-альпинистов.

Все они готовы выполнять задачи в горной местности и в сложных погодных условиях. Еще один борт вылетит из Жуковского в ближайшее время.

Распоряжение об отправке сил МЧС отдал Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства самым внимательным образом следит за ситуацией.

Так, Путин вечером 19 мая, по данным IRNA, провел встречу с иранским послом в Москве Каземом Джалали для обсуждения сложившейся ситуации.

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