На Украине заявили о потере 90% тепловых энергомощностей

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Депутат Рады Кучеренко: армия РФ уничтожила 90% тепловых энергомощностей Украины

На Украине заявили о потере 90% тепловых энергомощностей

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Тема:
Спецоперация

Главу киевского режима Владимира Зеленского призвали раскрыть всю правду о ситуации с энергоснабжением в стране.

Российские войска в результате нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре выбили порядка 90% мощностей тепловых электростанций в республике. Об этом заявил депутаты Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть», — сказал он.

Дефицит электроэнергии не избежать Украине, продолжил депутат, даже за счет увеличения объемов импорта. Кучеренко призвал население готовиться к долгим отключениям света.

Он также призвал президента Незалежной Владимира Зеленского раскрыть всю правду о ситуации с энергоснабжением в стране.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания «Укрэнерго» сообщила о введении на Украине с 20 мая графиков почасового отключения электроэнергии.

Тема:
Спецоперация
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