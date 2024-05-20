Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Российский лидер отметил, что неоднократно встречался с Раиси и навсегда сохранит о нем светлую память.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Iranian Presidency Office
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента республики Ибрахима Раиси. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер указал, что Ибрахим был выдающимся политиком, вся его жизнь была посвящена служению своей стране.
Глава государства подчеркнул, что Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между РФ и Ираном.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента (Ирана. — Прим. ред.) и всех погибших в этой ужасной катастрофе», — резюмировал российский лидер
Путин добавил, что он неоднократно встречался с Раиси и навсегда сохранит о нем светлую память.
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе страны вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что церемония похорон президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз.
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