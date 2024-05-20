Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской народной республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, поражение живой силе и техники противника было нанесено в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате потеряли более 340 боевиков, три танка и три автомобиля.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы Д-30, две гаубицы L-119 производства Великобритании, орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы „Буковель-AD“. Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ», — добавили в Минобороны.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ не могут выдержать «натиск» армии России.