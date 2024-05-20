«В критическом состоянии»: ВСУ не могут выдержать «натиск» армии России

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

France 24: Украина слишком поздно приняла закон о мобилизации

«В критическом состоянии»: ВСУ не могут выдержать «натиск» армии России

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продвигаются на поле боя, а украинские боевики испытывают трудности. В чем просчитался Киев?

Власти Украины слишком поздно приняли закон о мобилизации, в результате чего ВСУ оказались в критическом положении на поле боя. Об этом заявил редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт.

«Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими ее в плане численности и оснащенности российскими войсками», — уверен он.

В то же время российские войска успешно продвигаются в глубину обороны ВСУ. Херберт назвал это продвижение «натиском», обратив внимание на то, что украинские боевики испытывают серьезные трудности в военном отношении.

«Украина сейчас в критическом состоянии — времени у нее очень мало. А ведь этих мужчин нужно будет еще и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев», — добавил Херберт.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный украинский боевик Андре Шоланки рассказал о «нулевой обороне» под Харьковом.

Тема:
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