Китай призвал США прекратить использовать кризис на Украине в своих целях

Дипломат из КНР обвинил Вашингтон в целенаправленном затягивании конфликта и извлечении из него выгоды.
Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozulia
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США должны перестать использовать кризис на Украине в своих геополитических интересах. Об этом заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации.
«Мы хотели бы обратить внимание США, что отвлечение внимания и перекладывание вины — неверный способ для урегулирования украинского кризиса. <…> Мы также рекомендуем США прекратить использовать украинский кризис в своих интересах и с целью продвижения своей геополитической стратегии», — сказал дипломат.
Гэн Шуан также призвал США перестать вводить санкции в отношении Китая, фабриковать против него обвинения и оказывать давление на его предприятия.
Дипломат подчеркнул, что Пекин имеет полное право сотрудничать с любой страной мира, в том числе Россией, и США не должны вмешиваться в такие отношения. Также Гэн Шуан обвинил США в том, что они «целенаправленно продлевают боевые действия» на Украине и извлекают из этого выгоду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении по итогам переговоров выступили против затягивания конфликта на Украине и его перехода в неконтролируемую фазу.
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