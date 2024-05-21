Зеленский заявил о запрете союзников атаковать Россию западным оружием
Соответствует ли это действительности?
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
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Страны Запада запретили ВСУ наносить удары по территории России зарубежным оружием. Об этом Reuters заявил президент Украины с истекшим сроком полномочий Владимир Зеленский.
«Мы никогда не применяли западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия. Мы не можем подвергать риску весь объем вооружений», — сказал он.
Незалежная пока что безуспешно ведет переговоры с партнерами об использовании западного оружия для нанесения ударов по территории России, констатировал Зеленский.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что Китай призвал США прекратить использовать кризис на Украине в своих целях.
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