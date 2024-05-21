Минобороны показало видео из освобожденного поселка Плетеневка
Прежде украинские боевики обстреливали отсюда соседнюю Белгородчину.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Пустые улицы и оборудованные огневые точки почти в каждом доме. Минобороны показало кадры из освобожденной Плетеневки в Харьковской области.
Прежде украинские боевики обстреливали отсюда соседнюю Белгородчину. А после бегства из села накрывают огнем уже саму Плетеневку с помощью дронов и артиллерии.
В том числе благодаря освобождению Плетеневки ВСУ уже не смогут обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области так интенсивно, как раньше.
А мирных жителей Харьковской области сейчас эвакуируют в пункты временного размещения. После завершения боев они смогут вернуться обратно.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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