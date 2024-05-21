Почему украинские депутаты устроили скандал?

На Украине новый скандал, связанный с коррупцией. Группа депутатов сегодня заблокировала трибуну Верховной рады, требуя создать комиссию по расследованию строительства оборонительных сооружений в Харьковской области. Активно прорывался к микрофону и экс-президент Петр Порошенко.

Между тем российские военные успешно преодолевают те самые «оборонительные сооружения», при строительстве которых украинские чиновники и разворовали выделенные Киевом деньги. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области уже закрепились на севере Волчанска. За две недели освобождены больше десяти поселков, хотя на создание линии обороны киевский режим выделил миллионы долларов, в том числе — из американской помощи.

В связи с этим в администрации президента Байдена нарастают панические настроения. Министр обороны США Ллойд Остин прямо заявил на заседании контактной группы по поддержке Украины, что вдоль украинской границы создается буферная зона и момент крайне сложный.

Впрочем, американцам не стоит удивляться и убеждать весь мир в неожиданности российского продвижения на Харьковском направлении. Об этом Владимир Путин предупреждал уже давно. А по итогам визита в Китай и переговоров с председателем КНР российский лидер еще раз подчеркнул: эта зона безопасности необходима, и виноваты в этом украинские власти, их боевики обстреливают мирное население приграничья, в том числе — Белгород.