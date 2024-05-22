Фронтовой тюнинг. Как бойцы защищают танки от украинских FPV-дронов

Зачастую ноу-хау рождаются прямо на передовой.

Решающую роль в современном бою играют в том числе системы защиты бронетехники. Специальные инженерные решения позволяют увеличить живучесть машин, в том числе уберечь их от ударов вражеских дронов-камикадзе.

Причем зачастую ноу-хау рождаются прямо на передовой. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин оценил идеи фронтовых умельцев.

На этих кадрах FPV-дроны противника атакуют российский танк — сначала один, затем сразу второй. При такой плотности именно высокоточного огня танкистам приходится адаптироваться к новым реалиям.

«Здесь решающее значение играет быстрый выход на рубежи, быстрая отработка и отход обратно. Если в течение 20-30 минут можно выскочть куда-то и отойти, можно уйти невредимыми и не потерять технику. Если танк выходит на опорник работать впрямую, любой противник оттуда сбегает, ну не может устоять, покидает позиции, либо погибает», — говорит командир танкового батальона с позывным «Горыныч».

Поэтому танки — приоритетная цель для противника. Экипаж и машину на этом видео спасла динамическая защита, но танкисты на передовой постоянно ищут новые технические решения, чтобы усилить живучесть танков.

В мире тюнинга танков сейчас два основных направления. Первое — это наваривать дополнительную броню, делать танки-ангары, то есть делать танк практически непробиваемым. И второе направление мы видим здесь: башня одной сеткой обтянута, на ветках — второй контур сетки.

Главная задача вот этой конструкции — сделать так, чтобы FPV-дроны не взрывались, не срабатывали. Чтобы они либо запутывались в сетке, либо отлетали, отпружинив от нее.

Это мягкая или, скорее, «вязкая защита». На этой машине сетка прикрывает самое уязвимое место танка — корму, в которой моторный отсек.

Самая крепкая броня — лобовая, а дроны всегда атакуют сзади. Даже если взрыватель дрона сработает, кумулятивная струя на таком расстоянии хоть немного рассеется.

«Во-первых, у нас сейчас на всех танках установлены РЭБы, это первая защита. Вторая защита — это вот такая сеть. Мы испытали самые разные против FPV, но это самое эффективное», — сказал танкист с позывным «Апачи».

РЭБ работает, проверяли, но это тоже не дает 100%-й защиты. Опытный пилот направляет дрон в цель издалека, и, даже потеряв управление, он продолжает лететь по заданной траектории.

«Четыре дня назад был случай, когда мы выезжали на прямую наводку, мы отработали и откатывались и по нам работали фпвшки. Разогнался дрон и летел на меня, она упала и под гусянку мне попала. Скорее всего, направлялся либо в башню, либо в бак, хотел обездвижить», — поделился танкист с позывным «Сталин».

Поэтому танкисты используют все средства защиты. Подбирают разные системы РЭБ, устанавливают дополнительную динамическую защиту, сетки, металлические листы, решетки — ну и, конечно, постоянно экспериментируют с тактикой.

«Мы сейчас в основном выезжаем в огневые засады караулить Bradley, ну это уже современные танки, которые поставляются, оснащенные тепловизорами, соответственно караулим технику иностранную, так как на нашем направлении противник использует Bradley и Abrams, Leopard», — добавил «Горыныч».

На основе их опыта будут написаны новые боевые уставы. И, кстати, практика показывает, что удачные технические решения, которые из подручных средств сооружают танкисты, чтобы выжить на поле боя, рано или поздно попадают в производство.

Так было с «мангалами» — решетками над башнями. Возможно, со временем мы увидим танки, которые будут выходить с конвейера уже со штатным комплектом вот таких сетей.