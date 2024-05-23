Дуэль «Стрелы» и украинских БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Захватив цели в визор, расчет ПВО произвел пуски ракет, уничтожив вражеские воздушные цели.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз военнослужащие расчета ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожили до десяти разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ на авдеевском направлении.

В ходе мониторинга воздушного пространства военнослужащие обнаружили БПЛА самолетного типа, которые были направлены для обнаружения района сосредоточения штурмовых групп с целью их дальнейшего уничтожения. После определения направления и азимута на летящие объекты российские военнослужащие привели комплекс в боевую готовность.

Захватив цели в визор, расчет ПВО произвел пуски ракет, уничтожив вражеские воздушные цели на безопасном расстоянии. Из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.