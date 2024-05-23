Дуэль «Стрелы» и украинских БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

ПВО уничтожила украинский БПЛА на авдеевском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Захватив цели в визор, расчет ПВО произвел пуски ракет, уничтожив вражеские воздушные цели.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз военнослужащие расчета ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожили до десяти разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ на авдеевском направлении.
В ходе мониторинга воздушного пространства военнослужащие обнаружили БПЛА самолетного типа, которые были направлены для обнаружения района сосредоточения штурмовых групп с целью их дальнейшего уничтожения. После определения направления и азимута на летящие объекты российские военнослужащие привели комплекс в боевую готовность.
Захватив цели в визор, расчет ПВО произвел пуски ракет, уничтожив вражеские воздушные цели на безопасном расстоянии. Из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
- 23 мая
- В НАТО оценили вероятность ввода войск на Украину
- 23 мая
- Под прикрытием тяжелых снайперов. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 мая
- Украинские пограничники сдались в плен в Харьковской области
- 23 мая
- США оставили за Украиной право принимать решения об ударах вглубь России
- 23 мая
- В Польше рассмотрят возможность сбивать российские ракеты над Украиной
- 22 мая
- В Британии заявили об уничтожении Россией секретных баз подготовки боевиков ВСУ
- 22 мая
- Попавший в плен боец армии России убедил боевиков ВСУ сдаться
- 22 мая
- «Сила в правде»: в Балашихе открыли мурал в память о военкоре Еремине
- 22 мая
- Круглосуточный дозор: как расчеты ЗРК «Тор» уничтожают дроны ВСУ
- 22 мая
- «Не нужны»: Симоньян о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать
Читайте также
50%
-0.22 97.90
-0.40
Нашли ошибку?