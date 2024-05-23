«Запретная территория»: в США обсуждают возможность ударов ВСУ по РФ западным оружием
В США показали карту России с зоной поражения ракетами ATACMS
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Американский чиновник представил карту, где выделил зоны поражения ракетами ATACMS.
В США продемонстрировали карту России с зоной поражения ракетами ATACMS, поставленными Украине. Глава комитета палаты представителей Штатов по иностранным делам Майкл Маккол таким образом призвал госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет на удары киевского режима по российским объектам западным оружием, сообщает телеканал C-SPAN.
Маккол показал на карте территорию России, где расположены ракетные комплексы вблизи границы с Украиной.
«Это запретная (для ударов американским оружием. — Прим. ред.) территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев», — заявил американский чиновник.
Однако Блинкен на требование снять запрет по нанесению ударов Украиной оружием США ничего не ответил, заявив лишь только, что такое решение должен принимать сам киевский режим. По словам Маккола, боевики не могут добиться успеха из-за ограничений, которые наложили сами американцы.
«И я надеюсь, что вы донесете это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредит Украине, украинскому народу», — добавил Маккол.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не смогла назвать причину, почему замалчиваются атаки ВСУ на мирное население в Белгородской области и Донбассе.
- 23 мая
- ВСУ ударили по двум детским лагерям в Белгороде
- 23 мая
- Захарова пошутила, что беспокоится за Бербок из-за ее слов о диалоге по Украине
- 23 мая
- Силы ПВО уничтожили за ночь 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью
- 23 мая
- Пересекли «красную линию»: Запад готовится признать свое участие в конфликте на Украине
- 23 мая
- Дуэль «Стрелы» и украинских БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 мая
- В НАТО оценили вероятность ввода войск на Украину
- 23 мая
- Под прикрытием тяжелых снайперов. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 мая
- Украинские пограничники сдались в плен в Харьковской области
- 23 мая
- США оставили за Украиной право принимать решения об ударах вглубь России
- 23 мая
- В Польше рассмотрят возможность сбивать российские ракеты над Украиной
Читайте также
50%
-0.22 97.90
-0.40
Нашли ошибку?