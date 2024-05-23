Лондон и его союзники помешали мирным переговорам Москвы и Киева в 2022 году, подчеркнул китайский дипломат.

Именно Великобритания подливает масло в огонь конфликта на Украине, а не Китай. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь», — сказал он.

Вэньбинь указал на сообщения о том, что «Россия и Украина были близки к достижению соглашения» о прекращении боевых действий еще в 2022 году. Однако, подчеркнул дипломат, именно Лондон и другие стороны воспрепятствовали этому, из-за чего украинский конфликт продолжается по сей день. При этом Китай всегда выступал за мир и диалог в вопросе по Украине.

«Пекин продолжит продвигать примирение и переговоры, а также выступать против подливания масла в огонь, в то же время мы будем решительно защищать свои законные права и интересы», — добавил дипломат.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Минобороны Британии Гранта Шаппса о том, что Лондон и Вашингтон якобы имеют доказательства поставок Китая или намерений начать отправлять России вооружение для использования в конфликте на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в нежелании участвовать в переговорах по Украине. В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пошутила, что беспокоится за состояние Бербок.