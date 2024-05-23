Украинские боевики ударили по центру Горловки в ДНР: что известно об атаке
За день ВСУ обстреляли жилые кварталы города семь раз.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Один мирный житель погиб, еще 11 ранены — последние данные по массированному артобстрелу Горловки в ДНР.
По словам врачей, трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Их сразу же направили в операционную. Остальные также находятся под присмотром медиков.
Часть снарядов разорвались на парковке возле гипермаркета, больше всего раненых именно там. Осколками повреждены здания и машины. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал подробности.
ВСУ били кассетными натовскими боеприпасами 155 калибра. В точке прилета одного из таких снарядов кусок боеприпаса застрял в асфальте, разбросав по всей парковке кассетные суббоеприпасы. Кусочки так называемых «колокольчиков» валяются на парковке. Такие боеприпасы ни в коем случае нельзя поднимать, они могут взорваться в любой момент, от малейшего прикосновения.
За день Горловку обстреляли семь раз. По жилым кварталам было выпушено 17 снарядов.
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