«Трясется целыми днями»: Шаляпин раскрыл секрет стройности Бузовой

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 13 0

Бузова приобрела виброплатформу по совету Шаляпина

«Трясется целыми днями»: Шаляпин раскрыл секрет стройности Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Ольга Бузова

Сам певец каждый день выполняет специальные упражнения для лица.

Певец Прохор Шаляпин внес свой вклад в привлекательный вид Ольги Бузовой. Артист признался, что стройная телеведущая поддерживает фигуру с помощью виброплатформы, которую он ей посоветовал.

«У меня дома есть виброплатформа, и на ней я себя протряхиваю. Кстати, эту платформу я посоветовал Ольге Бузовой. Она ее приобрела и трясется теперь тоже целыми днями. И мы видим, как она прекрасно теперь выглядит», — рассказал Шаляпин на популярном шоу.

Платформу нужно включить и встать на нее. И когда человека начинает трясти, можно одновременно начать выполнять упражнения. С помощью устройства прекрасно разгоняется лимфа. Так артист поддерживает себя в хорошей физической форме, хотя и любит поесть.

Шаляпин поделился и другими методами, благодаря которым он выглядит, как огурчик. Например, звезда предпочитает рано вставать и разминать лицо у зеркала, хаотично кривляясь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасию Костенко возмущают разговоры поклонников о Бузовой.

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