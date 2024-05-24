«Трясется целыми днями»: Шаляпин раскрыл секрет стройности Бузовой
Бузова приобрела виброплатформу по совету Шаляпина
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сам певец каждый день выполняет специальные упражнения для лица.
Певец Прохор Шаляпин внес свой вклад в привлекательный вид Ольги Бузовой. Артист признался, что стройная телеведущая поддерживает фигуру с помощью виброплатформы, которую он ей посоветовал.
«У меня дома есть виброплатформа, и на ней я себя протряхиваю. Кстати, эту платформу я посоветовал Ольге Бузовой. Она ее приобрела и трясется теперь тоже целыми днями. И мы видим, как она прекрасно теперь выглядит», — рассказал Шаляпин на популярном шоу.
Платформу нужно включить и встать на нее. И когда человека начинает трясти, можно одновременно начать выполнять упражнения. С помощью устройства прекрасно разгоняется лимфа. Так артист поддерживает себя в хорошей физической форме, хотя и любит поесть.
Шаляпин поделился и другими методами, благодаря которым он выглядит, как огурчик. Например, звезда предпочитает рано вставать и разминать лицо у зеркала, хаотично кривляясь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасию Костенко возмущают разговоры поклонников о Бузовой.
- 21 мая
- Костенко возмущают разговоры поклонников о Бузовой: «Звучат песни бывшей мужа»
- 17 мая
- На глазах у Давы: Бузова страстно поцеловалась с Батрутдиновым
- 16 мая
- Выход в свет: Виктория Боня привела дочь-иностранку на вечеринку к Бузовой
- 15 мая
- «Почему мы расстались?» — Бузова рассказала о лучшем мужчине в своей жизни
- 15 мая
- На языке жестов: Бузова ответила на нападки Гагариной
- 15 мая
- «Что-то было»: Харламов раскрыл подробности романа Батрутдинова с Бузовой
- 14 мая
- Не больше года! Бузова раскрыла самое лучшее время для замужества
- 13 мая
- «Она дурочка»: как Полина Гагарина относится к творчеству Ольги Бузовой
- 11 мая
- «У меня старый телефон»: Ольга Бузова призналась, что вынуждена экономить
- 10 мая
- «Проживал жизнь человека, которым я не являюсь»: Дава исповедался перед Бузовой
Читайте также
50%
0.06 97.88
-0.02
Нашли ошибку?