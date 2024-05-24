Херш предрек Украине сокрушительное поражение без участия дипломатии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

По мнению журналиста, единственный способ завершить конфликт — сесть за стол переговоров.

Херш предрек Украине сокрушительное поражение без участия дипломатии

Фото: www.globallookpress.com / Handout/Ukrainian Presidential

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Тема:
Спецоперация

Неспособность президента Джо Байдена видеть реальную картину мира ставит под угрозу его переизбрание. Об этом в своем блоге заявил известный американский журналист Сеймур Херш.

Также он поставил в вину нынешнему хозяину Белого дома, что тот не предпринял никаких действий, чтобы встретиться с глазу на глаз с президентом России Владимиром Путиным и остановить украинский конфликт — также, по словам Херша, Штаты несут прямую отвественность за то, что происходит.

«Путин и его предшественники в Москве в течение трех десятилетий — с момента воссоединения Германии в 1990 году — наблюдали за тем, как блок НАТО добавлял все новые страны. И это привело к тому, что альянс оказался на пороге России. Очевидные опасения, что Украина будет следующей, кто присоединится, можно было бы успокоить несколькими словами из Вашингтона. Но ни Байден, ни его ключевые помощники по внешней политике и национальной безопасности ничего не говорили», — пишет он.

Журналист также напомнил, что администрация Байдена уже потратила порядка 175 миллиардов долларов на накачивание Украины оружием. И даже такие деньги не переломили ход боевых действий в пользу Киева. По мнению Херша, единственный способ завершить конфликт — сесть за стол переговоров.

Тема:
Спецоперация
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