«Перешел к тотальному террору»: в ФСБ заявили о новой тактике Киева

ВСУ пытаются обстреливать далеко не только гражданскую инфраструктуру регионов России.

Власти Украины решили сделать акцент на тактике тотального террора мирного населения, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Он указал на одну из слабостей киевского режима на передовой.

«Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору», — подчеркнул Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Мероприятие проходило в Бишкеке.

Так, Бортников заявил, что ВСУ не только систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов, но и бьют по мирному населению. Одной из составляющих новой тактики киевского режима глава ФСБ назвал диверсии на приграничных территориях России.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские силы ПВО отразили очередную атаку ВСУ по гражданским объектам в центре Белгорода. Некоторые снаряды были найдены также и на территории двух детских лагерей.