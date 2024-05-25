Командный пункт ВСУ исчез с лица земли после удара из «Искандера». Лучшее видео из зоны СВО

ОТРК относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчет «Искандера» группировки войск «Запад» нанес удары по командному пункту и скоплению военной техники ВСУ.

Комплексы находятся за многие километры от линии боевого соприкосновения, но способны наносить огромный ущерб противнику. Подразделения ВСУ постоянно чувствуют угрозу, исходящую от ОТРК.

Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуски. Ракетные дивизионы несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по целям по первой же команде.

От получения координат цели до пуска — считанные минуты. Многотонный тягач пусковой ОТРК «Искандер» легко проходит по любой местности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.