«Мирная» конференция: Захарова ответила на призыв Столтенберга разрешить удары по РФ
Захарова: гости конференции в Швейцарии должны знать о призывах Столтенберга
Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini
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Не так давно генсек НАТО предложил снять ограничения на удары киевского режима по объектам России.
Приглашенным на якобы «мирную» конференцию в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине необходимо знать о том, что глава НАТО Йенс Столтенберг призывает снять ограничения на удары киевского режима по территориям России. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы „мирную конференцию“ в Швейцарии», — написала в посте она.
Конференция по урегулированию вопроса по Незалежной запланировала на 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.
В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Столтенберг призвал разрешить ВСУ бить по территории России западным оружием.
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