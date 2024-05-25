«Мирная» конференция: Захарова ответила на призыв Столтенберга разрешить удары по РФ

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 45 0

Захарова: гости конференции в Швейцарии должны знать о призывах Столтенберга

«Мирная» конференция: Захарова ответила на призыв Столтенберга разрешить удары по РФ

Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

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Тема:
Спецоперация

Не так давно генсек НАТО предложил снять ограничения на удары киевского режима по объектам России.

Приглашенным на якобы «мирную» конференцию в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине необходимо знать о том, что глава НАТО Йенс Столтенберг призывает снять ограничения на удары киевского режима по территориям России. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы „мирную конференцию“ в Швейцарии», — написала в посте она.

Конференция по урегулированию вопроса по Незалежной запланировала на 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Столтенберг призвал разрешить ВСУ бить по территории России западным оружием.

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