Украинский пленный признался, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом

Пленный Перепаленко признался, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом
Фото, видео: Reuters / Inna Varenytsia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Положение боевиков на этом участке фронта ухудшается с каждым днем все больше.
Попавший в плен ВС РФ украинский боевик Николай Перепаленко признался в нежелании ВСУ защищать Харьков.
«Не все хотели идти защищать Харьков. Как говорится, сопротивляться нечему», — заявил он.
Перепаленко был взят в плен военнослужащими группировки войск «Север» в ходе боевых действий в одном из населенных пунктов Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
Он вместе с еще трое человек поехали на подкрепление к боевикам ВСУ, находившимся на позициях на этом участке фронта. Их положение стремительно ухудшалось, поскольку заканчивались боеприпасы.
«Мы об этом по рации передавали. Никто, ничего. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен», — признался боевик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посол РФ призвал США прекратить продлевать «агонию прирученного режима» в Киеве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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