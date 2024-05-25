Вашингтон не хочет прекращения украинского конфликта и делает все, чтобы он продолжался.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не хочет мира в Европе и не задумывается о будущем российско-американских отношений. Его комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения», — рассказал Антонов.

Он отметил, что США продемонстрировали свою позицию, когда объявили об очередном пакете военной помощи Украине именно в тот день, когда РФ в очередной раз подтвердила готовность к переговорам.

По словам Антонова, американские власти «пока что» не собираются призывать киевский режим согласиться на мирное урегулирование конфликта. Через свои СМИ они заявляют о завершении подготовки пилотов истребителей F-16, а также уверяют в защите демократии, несмотря на то, что «лидер преступного режима потерял свою легитимность».

Кроме того, Америка намекнула о своей возможности дать „зеленый свет“, чтобы запустить ракеты вглубь территорий России, указал посол. Он также обратил внимание, что в Вашингтоне продолжают выжигать перспективы будущего российско-американских отношений.

Антонов призвал США прекратить попытки «продлить агонию прирученного режима» и отказаться от иллюзорных планов нанести России стратегическое поражение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США заключили контракт на разработку и создание двух ракетных фрегатов.