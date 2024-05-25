Момент падения кровли школы на детей в Краснодаре попал на видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 505 0

В результате инцидента пострадали 12 школьников.

Фото, видео: Telegram / Евгений Наумов | глава Краснодара / emnaumov; 5-tv.ru

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Погода

Момент падения части кровли школы на детей в Краснодаре попал на камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел 25 мая на территории школы № 29 перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка — сорвало покрытие части крыши здания из-за сильного ветра.

На видео запечатлено, как лист железа падает прямо в школьников, построенных на линейку. Некоторые из учеников успели убежать из опасной зоны.

По предварительным данным, пострадали 12 детей. Они получили травмы различной степени тяжести. Всем оперативно оказали медицинскую помощь. В больнице остается только один ребенок, остальные пострадавшие были отпущены домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее 5-tv.ru показывал последствия непогоды в Краснодаре.

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