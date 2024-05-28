«Нахлынули чувства»: Вита Чиковани про поцелуй Ольги Бузовой и Давы

Бывшие возлюбленные поцеловались: пиар или чувства?

Весь интернет кипит новостями о поцелуе бывших возлюбленных: Ольги Бузовой и Давы. После расставания певица упоминала своего бывшего молодого человека не в очень хорошем свете, поэтому мыслей об возобновлении пары ни у кого не возникало. Но Бузова, как всегда, разорвала все шаблоны и на одном из шоу поцеловала Давида. Пиар-ход ли это, или нахлынувшие чувства, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с Витой Чиковани.

«Я вчера тоже обалдела, когда смотрела шоу «Сокровища императора», — поделилась певица.

По словам Чиковани, программа была снята еще в октябре, задолго до начала отношений Давы с его новой девушкой — Мари Краймбрери, поэтому это — не измена, а «нахлынувшие чувства», с которыми бывшие не смогли справиться.

«Поцелуй Давы с Ольгой Бузовой: мне кажется это был момент, когда он еще не начинал встречаться с Мари Краймбрери, насколько я помню», — добавила блогер.

Ни Даве, ни Ольге Бузовой не нужен подобный пиар, рассказала Вита Чиковани. Она считает, что этот поцелуй больше про ощущения незаконченности у пары, чем про желание вызвать интерес к шоу.

«Я думаю, что это не пиар. Я знаю Олю прекрасно, знаю Давида и уверена, что такой пиар им уже не нужен. Это просто наверняка нахлынули чувства, ностальгия. Это просто как такой незавершенный этапчик», — подытожила звезда.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, психолог и сексолог Александра Миллер уверена в противоположном. Парой движет только взаимный пиар.