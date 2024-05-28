Экипаж Ка-52М ударил по технике и живой силе ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры удара по технике и живой силе ВСУ экипажем вертолета Ка-52М
Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз экипаж вертолета Ка-52М ударил по замаскированной технике и живой силе украинских нацистов в зоне конфликта.
Экипаж армейской авиации с помощью неуправляемых ракет нанес удар по позициям противника. После был выполнен противоракетный маневр и выпущены тепловые пушки. Боевая задача была успешно решена, а вертолет вернулся на аэродром базирования. Авиационный наводчик подтвердил поражение всех целей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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