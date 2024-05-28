Выступление Путина на ПМЭФ состоится 7 июня

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Зюганов: Путин выступит на ПМЭФ 7 июня

Выступление Путина на ПМЭФ состоится 7 июня

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
ПМЭФ 2024

Петербургский международный экономический форум пройдет в начале июня.

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня. Об этом сообщил лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов в ходе заседания фракции.

«Седьмого [июня] будет выступление [Владимира] Путина на экономическом форуме», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о стабильном развитии ТЭК вопреки санкциям. Президент России подчеркнул, что экономика страны неизменно растет.

Тема:
ПМЭФ 2024
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