Выступление Путина на ПМЭФ состоится 7 июня

Петербургский международный экономический форум пройдет в начале июня.

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня. Об этом сообщил лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов в ходе заседания фракции.

«Седьмого [июня] будет выступление [Владимира] Путина на экономическом форуме», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о стабильном развитии ТЭК вопреки санкциям. Президент России подчеркнул, что экономика страны неизменно растет.