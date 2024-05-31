«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
Актриса Гульнара Нижинская расплакалась из-за смерти Анастасии Заворотнюк
Фото, видео: Олег Дьяченко / ТАСС; 5-tv.ru
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Коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» вспомнила ушедшую на 54-м году жизни артистку добрыми и искренними словами.
Актриса Гульнара Нижинская призналась, что шокирована новостью о смерти коллеги Анастасии Заворотнюк. Артистка сыграла роль подруги няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».
«Настя прожила достойный путь. И неважно, сколько человек прожил. Самое главное, что его путь был достойным. И то, что я помню — это человек большого труда», — сказала Нижинская 5-tv.ru.
Актриса добавила, что Анастасия Заворотнюк отдавала всю себя профессии. Гульнара Нижинская также призналась, что была тронута, когда ушедшая из жизни коллега выбрала семейное счастье.
«Я благодарна, что была знакома с этой душой. Настя, Лети высоко», — сказала актриса.
Анастасия Заворотнюк на протяжении пяти лет боролась с тяжелым заболеванием. В 2019 году стало известно, что у актрисы диагностировали рак мозга. Артистка перестала сниматься в кино и сериалах и появляться в публичном пространстве. В ночь на 30 мая Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что артист Станислав Садальский опубликовал последнюю переписку с Заворотнюк.
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