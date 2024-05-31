Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 115 0

За май боевики потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, а также 290 танков и боевых бронированных машин

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS, об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время совещания Совета министров обороны ОДКБ.

В мае ВСУ потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, а также 290 танков и боевых бронированных машин среди которых четыре Abrams, семь Leopard.

По его словам, все попытки ВСУ нанести России стратегическое поражение являются бесперспективными.

В 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории. В Харьковской области удалось добиться отступления ВСУ на девять километров.

РФ продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.

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