Реалистичная оценка: иностранным дипломатам показали остатки «неубиваемой» техники НАТО
Иностранные дипломаты посетили выставку трофейной техники на Поклонной горе
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Трофейное вооружение продолжает притягивать внимание всего мира.
То, что происходит с западной помощью ВСУ, можно увидеть на Поклонной горе в Москве. Сегодня там побывали иностранные дипломаты. Они осмотрели трофейную технику НАТО, которую российские бойцы уничтожили в ходе спецоперации.
Среди экспонатов — американские Abrams и Bradley, а также немецкий Leopard. Всего представлено более 30 единиц техники.
«То, что сегодня здесь главы дипломатических миссий стран, которые реалистично и честно оценивают ситуацию в зоне СВО, а многие представители так называемых недружественных стран отказались приехать сюда — это еще одно подтверждение в слабости их позиций и немужественности», — подчеркнул государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Выставка трофейной техники на Поклонной горе
Выставка трофейной техники стран НАТО, захваченной российскими войсками в зоне спецоперации на Украине, открылась на Поклонной горе 1 мая.
Всю эту технику руководители стран Североатлантического альянса направили киевскому режиму для участия в боевых действиях против России. Среди трофейных экспонатов — американские M2 Bradley, немецкий танк Leopard 2 и боевые машины Marder. Также зрители могут увидеть французский колесный танк АМХ-10RC, шведскую боевую машину пехоты Stridsfordon 90 и украинские Т-72 и БТР-80.
Всего на выставке возле Музея Победы представлены более 30 экспонатов производства Украины, США, Великобритании, Франции, Австралии, ЮАР и других стран. Стоит отметить, что большинство из этих образцов на Западе называют «неубиваемыми».
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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