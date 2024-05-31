Из украинского плена возвращены 75 российских военных
Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 75 российских военнослужащих
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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В ближайшее время они будут доставлены в Москву.
Из украинского плена возвращены 75 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Самолетами военно-транспортной авиации бойцы в ближайшее время будут доставлены в Москву. В столице им окажут психологическую и медицинскую помощь. Обмен проходил по формуле 75 на 75.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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