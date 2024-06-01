Истребители Су-34 громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ — 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины.

Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.