Истребители Су-34 громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как истребители Су-34 громят ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ — 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины.
Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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