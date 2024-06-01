«Всенародная любовь»: Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк
Авербух: у Заворотнюк была всенародная любовь
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin; 5-tv.ru
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Заслуженную артистку России похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.
Актриса Анастасия Заворотнюк не успела сыграть свою главную роль, но смогла завоевать всенародную любовь. Об этом на прощании с заслуженной артисткой РФ заявил фигурист, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
«Она еще не сыграла свою главную роль, безусловно. Но у нее есть всенародная любовь. О такой любви мечтает каждый. Нет человека в нашей стране, который не знает и не понимает, что идет за именем Настя Заворотнюк», — сказал он журналистам.
Авербух подчеркнул, что каждый публичный человек — спортсмен или актер — стремится к тому, чтобы быть таким же всенародно любимым, как Анастасия Заворотнюк.
Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.
С самого утра в монастыре было практически не протолкнуться, очередь из желающих проститься с любимой актрисой растянулась далеко за пределы обители, а гроб с первых же минут утонул в цветах.
Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга в четвертой стадии.
Последние несколько лет она мужественно боролась с болезнью, но все же врачи не смогли спасти артистки. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой была первая и последняя встреча Анастасии Заворотнюк с народным артистом России Эдгардом Запашным.
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