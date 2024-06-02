Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 2 июня сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях утренних обстрелов Белгорода. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но есть разрушения.