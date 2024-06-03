«Тюльпаны» накрывают плотным огнем позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 62 0

Минометы «Тюльпан» уничтожили опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

На одном из участков южно-донецкого направления огневое поражение живой силы и техники ВСУ осуществляют расчеты 240-мм самоходных минометов особой мощности «Тюльпан» подразделений артиллерии группировки войск «Восток».

Эти минометы способны поражать наиболее сложные цели и важные объекты противника. «Тюльпаны» способны, в том числе, пробивать бетонные перекрытия толщиной до трех метров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
3 июн
Усиливают позиции: как российские силы вытесняют ВСУ из Урожайного
2 июн
«Никакого превосходства нет»: военный эксперт оценил положение ВСУ под Харьковом
2 июн
«Притворился мертвым»: российский боец перехитрил рой дронов ВСУ
2 июн
Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Ольха»
2 июн
На Украине сообщили об экстренных отключениях электричества
2 июн
Президент Республики Сербской заявил о препятствовании БиГ поставкам оружия Украине
2 июн
Собиравший деньги для ВСУ экс-студент МГУ Гулько не планирует ехать на Украину
2 июн
Российские бойцы освободили Уманское в ДНР
2 июн
Бесчеловечные преступления: как ВСУ обстреляли Белгород в Международный день защиты детей
2 июн
Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:11
Удивительный кактус: в петербургском Ботаническом саду расцвела «Царица ночи»
7:00
Чтобы «задобрить» арабские страны? Зеленский признал Палестину государством
6:44
Проклятая роль? Судьбы «прекрасных нянь» Заворотнюк и Дрешер оказались схожими
6:13
Мировой уровень: как центр реабилитации для спортсменов в «Сириусе» помогает им восстанавливаться после травм
6:00
«Тюльпаны» накрывают плотным огнем позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:39
Лавров прибыл в Гвинею с рабочим визитом

Сейчас читают

«Учатся далеко»: Филипп Киркоров отправил детей за границу
«Сердце его так растревожилось»: Пригожин о треке Фадеева про убитую Салтанат
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
Оленин день: что можно и нельзя делать 3 июня

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео