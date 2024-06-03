Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

На одном из участков южно-донецкого направления огневое поражение живой силы и техники ВСУ осуществляют расчеты 240-мм самоходных минометов особой мощности «Тюльпан» подразделений артиллерии группировки войск «Восток».

Эти минометы способны поражать наиболее сложные цели и важные объекты противника. «Тюльпаны» способны, в том числе, пробивать бетонные перекрытия толщиной до трех метров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.