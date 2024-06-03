Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, что остановит войну в Палестине. Видеозапись их диалога опубликовал на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter) бывший боец ММА Там Хан.

Трамп и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 302 в американском Ньюарке. Там прошел бой между российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Мы остановим это. Я остановлю это», — заверил Трамп.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину государством.