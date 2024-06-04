Российские военные эвакуируют жителей Харьковской области под обстрелами ВСУ

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Боевики киевского режима вновь наносят удары по мирным гражданам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Харьковской области российские военные эвакуируют мирных жителей из-под обстрелов украинской артиллерии. Еще до того, как бойцы ВС РФ вошли в приграничные поселки, ВСУ принялись обстреливать их изо всех видов оружия.

«Дома горят каждый день. Какими-то фугасными или не знаю какими они там бомбами работают, и хоть знают, что даже еще остались мирные люди — они же своих и убивают. К солдатам обратился, они помогли, сюда приехали», — рассказывает беженец Борис Придачин.

По словам беженцев, времени на сборы не было. Эвакуация проводилась в сложных условиях. Но теперь все позади — их уже ждут в центрах временного размещения, где люди смогут получить медицинскую и психологическую помощь, а также товары первой необходимости.

Кроме того, российские военные подарили жителям Харьковской области мобильные телефоны, чтобы те могли связаться с родными.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Тема:
Спецоперация
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