«Письмо конструктора Королева с МКС»: на ПМЭФ появился стенд подарков для богатых

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 30 0

На ПМЭФ представил свой стенд магазин подарков для очень богатых людей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Посетителям представили не имеющие аналогов в мире предметы.

Магазин подарков для очень богатых людей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представил свой стенд. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

«Мы продаем подарки людям, у которых есть все. В основном, это автографы и вещи знаменитостей, эксклюзивные книги и предметы антиквариата. Сегодня мы подготовили подборку вещей. Самый дорогой и эксклюзивный экспонат стоимостью 75 млн рублей — это письмо конструктора Сергея Королева, которое побывало на МКС», — рассказал учредитель компании Stargift Илья Слуцкий.

Среди уникальных в мире экспонатов, не имеющих аналогов, на ПМЭФ представили фото первого космонавта в мире Юрия Гагарина с его автографом.

Также в магазине продемонстрировали оригинал костюма героя Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие». Подлинность подтверждает сертификатом кинокомпании Sony Pictures.

Также магазин представил фотографию президента России Владимира Путина и экс-лидера США Дональда Трампа. На снимке политики оставили свои подписи. Его стоимость составляет пять миллионов рублей.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава оператора Пулково на ПМЭФ рассказал об авиашаттлах между Москвой и Петербургом.

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