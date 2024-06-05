На ПМЭФ-2024 показали модель атомного ледокола
Он обеспечит круглогодичную навигации в восточном секторе акватории Северного морского пути.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Свои проекты в рамках ПМЭФ-2024 представлены в павильоне Петербурга.
Балтийский завод показал модель второго серийного универсального атомного ледокола. Он обеспечит круглогодичную навигации в восточном секторе акватории Северного морского пути.
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Петербургский международный экономический форум
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
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