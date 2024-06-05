На ПМЭФ-2024 показали модель атомного ледокола

Свои проекты в рамках ПМЭФ-2024 представлены в павильоне Петербурга.

Балтийский завод показал модель второго серийного универсального атомного ледокола. Он обеспечит круглогодичную навигации в восточном секторе акватории Северного морского пути.

Автозавод «Санкт-Петеребург» представил новый бренд XCITE. Конвейеры на предприятии запустили после ухода Nissan.

Университет ИТМО рассказал про суперсовременный кампус, который там появится. Он станет еще одной точкой притяжения талантливой молодежи.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.