Президент АКИТ сообщил о росте объемов торговли в интернет-магазинах РФ

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 24 0

Россияне стали меньше покупать товаров за рубежом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

В РФ существенно возрос оборот торговли в Интернете. И именно на маркетплейсы приходится большая часть торгового оборота. Об этом 5-tv.ru рассказал президент Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на полях ПМЭФ-2024.

«Ну, действительно, с точки зрения оборота доля маркетплейсов в общем объеме продаж в интернете растет, в то же время свои клиенты остаются и у других компаний, тех же омниканальных компаний, те же трансграничные компании продолжают работать на этом рынке», — подчеркнул Соколов.

Он также отметил, что наибольшим спросом у россиян при покупке товаров на маркетплейсах пользуются электроника, бытовая техника, мебель, товары для дома и только потом одежда и обувь.

«Например, компания по продаже лыж или компания, которая занимается продажей досок для скейтбордов. Надо сказать, что они очень глубоко уходят в кастомизацию своих предложений, этим они отличаются от универсальных площадок. Например, вы можете даже выбрать, какого размера будет колесико у этой доски», — привел пример лидер АКИТ.

Благодаря таким подходам российские покупатели меньше покупают товаров за рубежом, так как все нужное появилось в Интернете дома.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава Wildberries анонсировала скорый ввод в эксплуатацию склада в Шушарах.

Тема:
ПМЭФ 2024
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