«В этом году оформим»: Решетников рассказал о законопроекте МСП+

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Решетников: законопроект МСП+ могут принять уже в этом году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса в России готова выйти на новый уровень. На данный момент идут споры о критериях для компаний-участников.

Законопроект МСП+ о поддержке малого и среднего предпринимательства могут принять уже в 2024 году. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал на пленарной дискуссии «Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На данный момент законопроект находится в правительстве, затем отправится в Государственную думу, где его уже ждут и, вероятно, поддержат.

«Нам предстоит еще подискутировать и поспорить по критериям, потому что они не автоматические. Я думаю, в этом году мы всю эту систему оформим», — резюмировал Максим Решетников.

Он отметил, что уже тысяча компаний могут рассчитывать на помощь, так как с легкостью преодолели порог критериев. По словам Решетникова, имеется задача увеличить эту цифру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ПМЭФ-2024 собрал рекордное количество участников.

Тема:
ПМЭФ 2024
5 июн
Путин: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США
5 июн
Нашу продукцию ждут в Индии и Китае: в РПКА заявили о развитии экспорта российской косметики
5 июн
Нас не сломить: МИД РФ заявил о стойкости России и Венесуэлы перед западными санкциями
5 июн
«Это настоящий трудовой подвиг»: в АвтоВАЗе назвали главный плюс новой Lada Iskra
5 июн
Можно даже диабетикам: на ПМЭФ представили первые в России конфеты со сладким белком
5 июн
«Вопрос времени»: в России не исключили возникновение новой эпидемии
5 июн
«Технологически независимая»: АвтоВАЗ представил новую Lada Iskra на ПМЭФ
5 июн
Как проходит первый день ПМЭФ: главные темы и соглашения
5 июн
Деловая столица мира: ПМЭФ-2024 собрал рекордное количество участников
5 июн
Банк «РОССИЯ» и ГК «Полипласт» договорились о сотрудничестве
+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
Одним — отдых, другим — работа: финансовый гороскоп на лето 2024

Последние новости

21:30
Путин: ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными
21:25
Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их найти
21:15
Путин: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США
21:12
Путин: Россия не нападала, а защищалась
21:07
«В этом году оформим»: Решетников рассказал о законопроекте МСП+
20:55
Нашу продукцию ждут в Индии и Китае: в РПКА заявили о развитии экспорта российской косметики

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака