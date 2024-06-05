«В этом году оформим»: Решетников рассказал о законопроекте МСП+

Решетников: законопроект МСП+ могут принять уже в этом году
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поддержка малого и среднего бизнеса в России готова выйти на новый уровень. На данный момент идут споры о критериях для компаний-участников.
Законопроект МСП+ о поддержке малого и среднего предпринимательства могут принять уже в 2024 году. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал на пленарной дискуссии «Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На данный момент законопроект находится в правительстве, затем отправится в Государственную думу, где его уже ждут и, вероятно, поддержат.
«Нам предстоит еще подискутировать и поспорить по критериям, потому что они не автоматические. Я думаю, в этом году мы всю эту систему оформим», — резюмировал Максим Решетников.
Он отметил, что уже тысяча компаний могут рассчитывать на помощь, так как с легкостью преодолели порог критериев. По словам Решетникова, имеется задача увеличить эту цифру.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ПМЭФ-2024 собрал рекордное количество участников.
- 5 июн
- Путин: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США
- 5 июн
- Нашу продукцию ждут в Индии и Китае: в РПКА заявили о развитии экспорта российской косметики
- 5 июн
- Нас не сломить: МИД РФ заявил о стойкости России и Венесуэлы перед западными санкциями
- 5 июн
- «Это настоящий трудовой подвиг»: в АвтоВАЗе назвали главный плюс новой Lada Iskra
- 5 июн
- Можно даже диабетикам: на ПМЭФ представили первые в России конфеты со сладким белком
- 5 июн
- «Вопрос времени»: в России не исключили возникновение новой эпидемии
- 5 июн
- «Технологически независимая»: АвтоВАЗ представил новую Lada Iskra на ПМЭФ
- 5 июн
- Как проходит первый день ПМЭФ: главные темы и соглашения
- 5 июн
- Деловая столица мира: ПМЭФ-2024 собрал рекордное количество участников
- 5 июн
- Банк «РОССИЯ» и ГК «Полипласт» договорились о сотрудничестве
54%
-0.02 96.44
-0.12
Нашли ошибку?