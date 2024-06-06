Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские силы продолжают громить противника в зоне проведения спецоперации на Украине.

Штурмовики Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиаракетами по пехоте и опорным пунктам ВСУ в зоне работы группировки «Центр». Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

После уничтожения противника летчики выпустили тепловые ловушки, выполнив противоракетный маневр, и вернулись к точке вылета.

Данные наводчика подтвердили: все цели, включая технику и личный состав, успешно поражены. Полет прошел без внештатных ситуаций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.