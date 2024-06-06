Россия и Аргентина договорились о поставках инсулина и водки

На ПМЭФ подписали соглашение с российскими производителями алкоголя и фармацевтической компанией.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Водку и инсулин в Аргентину будет поставлять Россия. Соответствующее соглашение было достигнуто сторонами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил Пабло Коусиньо — глава Совета предпринимателей Аргентина — Россия.
«Есть уже подписанное письмо с намерениями о (начале. — Прим. ред.) поставок инсулина и о возможном открытии линии производства инсулина в Аргентине», — сообщил Пабло Коусиньо в рамках сессии «Россия — Латинская Америка».
По его словам, он уже посетил в Санкт-Петербурге лабораторию российской фармацевтической компании «Герофарм». Там обсуждались возможности для совместной работы России и Аргентины в области производства и поставки инсулина.
Кроме того, Буэнос-Айрес будет закупать у Москвы водку. Уже подписаны соглашения с крупнейшими российскими производителями.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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