Россия и Аргентина договорились о поставках инсулина и водки

Водку и инсулин в Аргентину будет поставлять Россия. Соответствующее соглашение было достигнуто сторонами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил Пабло Коусиньо — глава Совета предпринимателей Аргентина — Россия.

«Есть уже подписанное письмо с намерениями о (начале. — Прим. ред.) поставок инсулина и о возможном открытии линии производства инсулина в Аргентине», — сообщил Пабло Коусиньо в рамках сессии «Россия — Латинская Америка».

По его словам, он уже посетил в Санкт-Петербурге лабораторию российской фармацевтической компании «Герофарм». Там обсуждались возможности для совместной работы России и Аргентины в области производства и поставки инсулина.

Кроме того, Буэнос-Айрес будет закупать у Москвы водку. Уже подписаны соглашения с крупнейшими российскими производителями.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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