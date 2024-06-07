Путин шутливо призвал Сбер и ВТБ «не высасывать, как пылесос» деньги из других банков

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 58 0

Путин призвал Сбер и ВТБ не высасывать, как пылесос деньги из других банков

Путин шутливо призвал Сбер и ВТБ «не высасывать, как пылесос» деньги из других банков

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
ПМЭФ 2024

Российский лидер выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер Владимир Путин шутливо призвал Сбер и ВТБ «не высасывать, как пылесос» деньги из других банков благодаря достаточно высоким депозитам.

«Только не хотелось бы, чтобы Вы, Герман Оскарович, вместе с Андреем Леонидовичем, как пылесос высасывали все из других банков», — в шутку сообщил президент.

Дело в том, что сейчас уровень ставок по депозитам банков существенен, как отметил лидер РФ во время своего выступления на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Так президент отреагировал на предложение повысить проценты на кредит. Владимир Путин отметил, что сберегательный сертификат, позволит размещать деньги граждан страны на срок до трех лет под больший процент.

Тема:
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