«Немедленно»: Франция начинает подготовку украинских пилотов

Париж ранее пообещал поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 до конца 2024 года.

Париж немедленно приступает к подготовке украинских пилотов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

«Подготовка украинских пилотов начнется немедленно», — приводит газета Le Figaro его слова.

До этого Макрон заявил о намерении поставить Украине истребители Mirage 2000-5 до конца текущего года, а также начать подготовку украинских летчиков. Вместе с тем он подчеркнул, что французское вооружение не будут использовать для атак на мирных жителей на территории России.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, что на самом деле французских лидер таким образом хочет запугать Россию и дать надежду Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Макрона об Украине нагнетающим напряженность.