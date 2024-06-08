«Немедленно»: Франция начинает подготовку украинских пилотов

Le Figaro: Макрон заявил о немедленном старте подготовки пилотов ВСУ
Фото: Reuters / Stringer
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Париж ранее пообещал поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 до конца 2024 года.
Париж немедленно приступает к подготовке украинских пилотов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.
«Подготовка украинских пилотов начнется немедленно», — приводит газета Le Figaro его слова.
До этого Макрон заявил о намерении поставить Украине истребители Mirage 2000-5 до конца текущего года, а также начать подготовку украинских летчиков. Вместе с тем он подчеркнул, что французское вооружение не будут использовать для атак на мирных жителей на территории России.
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, что на самом деле французских лидер таким образом хочет запугать Россию и дать надежду Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Макрона об Украине нагнетающим напряженность.
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