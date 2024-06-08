Артиллеристы громят «опорники» ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают успешно продвигаться в зоне проведения спецоперации.
Расчеты САУ «Гвоздика» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Подразделениями разведывательной беспилотной авиации было выявлено замаскированное укрытие и передвижение украинских боевиков. После этого на позиции украинских националистов обрушились снаряды «Гвоздики». Все цели были успешно поражены.
Расчеты САУ «Гвоздика» работают на самых ответственных участках фронта — как днем, так и ночью. Главная задача артиллеристов — разбирать опорные пункты националистов и оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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