Украинские боевики обстреляли жилой квартал 7 июня, погибли десятки людей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли магазин в селе Садовое в Херсонской области, что привело к жертвам среди мирного населения. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал, как выглядит место после удара украинских боевиков.

Отмечается, что от магазина почти ничего не осталось — он практически полностью разрушен, буквально до самого основания. У близстоящих автомобилей выбиты окна, а сами они посечены осколками. В центре дороги видна большая воронка от упавшего снаряда.

Тимашев показал и машину приехавшей «скорой», у которой также выбиты окна. Он указал, что ВСУ выпустили все снаряды не сразу — первый превратил в руины здание, а второй ударил в тот момент, когда должны уже приехать экстренные службы. То есть украинские боевики специально нанесли удар только через несколько часов.

ВСУ атаковали магазин в селе Садовое Херсонской области 7 июня. В результате обстрела погибли 22 человека, а также пострадали 15.

Как заявлял губернатор Владимир Сальдо, первый удар ВСУ нанесли управляемой авиабомбой французского производства, а когда местные жители пришли на помощь пострадавшим, повторно атаковали село с использованием HIMARS.

Ранее 5-tv.ru писал, что следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения боевиками армии Украины теракта в селе Садовое.