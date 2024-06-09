Наша артиллерия сейчас обрабатывает укрепления противника в районе села Работино, ради захвата которого ранее полегли десятки тысяч украинских боевиков.

Киевский режим уже сделал важный шаг к закручиванию гаек — из страны запретили выезжать мужчинам, имеющим второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Проблему мобилизации на Украине признают и на Западе. Один день, который журналисты Guardian провели вместе с одной из рейдовых групп, открыл им глаза.

Военкомов ненавидят. И все больше видео в соцсетях, как прохожие отбивают попавшихся в лапы военкоматчиков мужчин. Иногда это удается. Все прекрасно знают истинное положение вещей на фронте и понимают, что повестка — это билет в один конец.

Соотношение потерь оценивается пять к одному. То же самое соотношение пленных: наших солдат у Киева 1300, украинских у нас — шесть с половиной тысяч.

Это им еще повезло, считает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев, который увидел, как наша артиллерия обрабатывает укрепления противника в районе села Работино, ради захвата которого полегли десятки тысяч украинских боевиков во время наступления прошлого лета.

Запорожский фронт. Поселок Работино уже позади. Гвардейцы 70-го мотострелкового полка продолжают идти вперед. Сейчас важно расширить зону контроля в этом районе.

Этот опорный пункт еще недавно занимали боевики ВСУ, сейчас противник выбит и наши штурмовики заняли позицию.

А это уже огневая поддержка полковой артиллерии. Вот именно так артиллеристы отрабатывают по северо-восточной части Работино. По высотам, где находятся укрепрайоны противника.

Вот так это выглядит на карте. Возвышенность на северо-востоке от поселка имеет особое значение. С нее Работино и все его окрестности, как на ладони.

«Тактическое преимущество высот в том, что при занятии этих точек противник не сможет контролировать часть Работино. То есть, по поселку можно будет передвигаться пешком», — говорит боец с позывным «Иртыш».

ВСУ огрызаются и стараются удержаться, но бесполезно. Бросают в огонь резервы, точнее, что осталось от артиллерии, БПЛА, перебрасывают с других участков, но успеха нет.

Отработала зенитка. В небе был замечен беспилотник. Быстро отработали, надо менять позицию — перезаряжаемся, и расчет снова отправляется на дежурство.

«Воздушных целей стало намного меньше, чем месяц назад», — говорит командир зенитного орудия с позывным «Орг».

Многие бойцы были здесь и год назад, когда ВСУ так рвались в свой контрнаступ… Сегодня, расположившись на украинских позициях, с ухмылкой вспоминают как горела вражеская натовская техника. И наблюдают как горит сегодня.

«Был случай. Самый ближний момент, подъехал Leopard и с 300 метров расстреливал блиндаж, в котором находилось и управление батальоном. Тут же открывали огонь, подбили Leopard, 5-6 Bradley и три минных трала», — рассказывает боец с позывным «Липецк».

Его брат по оружию, боец с позывным «Томск», тогда был командиром артиллерийского орудия.

«Работали день и ночь несколько дней подряд. Поджигали „Леопарды“, пару „Бредли“, минометные расчеты. Не будут больше совать свою технику», — вспоминает боец с позывным «Томск».

Гвардейцы 70-го полка гонят боевиков прочь, а новый контрнаступ, которым грезит Киев, как только получит от Запада что-нибудь еще, также, как и прочие аферы ВСУ, останутся лишь банковыми фантазиями. Пока противник грезит — наши войска постепенно продвигаются на северо-запад, метр за метром освобождая Запорожскую область.