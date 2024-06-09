На Украине сообщили о взрывах в Полтавской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 38 0

На Украине сообщили о взрывах в Миргороде

На Украине сообщили о взрывах в Полтавской области

Фото: © РИА Новости / Валерия Кузнецова

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Тема:
Спецоперация

Громкие звуки, по данным прессы, слышны в населенном пункте Миргород.

Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

Отмечается, что в регионе работает воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Россия после начала специальной военной операции бьет высокоточным оружием исключительно по критическим объектам украинской инфраструктуры. Такая мера стала ответом на террористические акты киевского режима на российских территориях. Речь идет, в том числе о диверсии на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали выжившие об ударе ВСУ по Луганску и Херсонской области.

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