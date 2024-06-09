«Вспышка красно-желтая, и все»: выжившие об ударе ВСУ по Луганску и Херсонской области

Националисты целенаправленно целились в жилые кварталы, где нет никаких военных объектов.

На этой неделе США подкинули киевскому режиму на оружие еще 225 миллионов долларов. Среди прочих «подарков» — ракеты для РСЗО HIMARS. С помощью этого оружия было совершено военное преступление — в Херсонской области ударили по магазину в поселке Садовое. Погибших — 22 человека, еще 15 ранены, многие в тяжелом состоянии. Произошел и обстрел Луганска американскими ракетами ATACMS. Есть погибшие, раненые, разрушена жилая пятиэтажка. Естественное, ни о чем подобном в свободной западной прессе не напишут.

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«Мне когда-то бывший канцлер сказала: „Знаешь, в Косово, да, действовали мы тогда, НАТО действовала без решения Совета Безопасности. Но там же восемь лет проливалась кровь, в Косово“. А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе, это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать этого. Понимаете, что на этих территориях деградация началась и экономическая, и социальная? Восемь лет. Я уже не говорю про убийства, постоянные убийства людей: женщин, детей и так далее», — сказал президент России Владимир Путин.

Есть нюанс. HIMARS — ракеты залпового огня. На цель их наводят вручную на месте, прямо у машины. ATACMS — баллистические ракеты, где координация полета проводится по спутникам американской группировки. То есть в данном случае не просто американское оружие убило мирных жителей Луганска, а сделали это конкретно американские военные.

«Конечно же, американцы будут говорить, что мы здесь ни причем, что цели выбирают украинцы, они же как бы стреляют. Чтобы вы понимали, человек, который непосредственно нажимает на кнопку пуск, просто механически нажимает на кнопку пуск, а ракета — она же управляется на протяжении всего полета и управляется она с помощью спутников американских. Поэтому, когда американцы говорят о том, что это украинцы сами стреляют, а мы вообще никакой ответственности не несем, это абсолютная ложь», — прокомментировал ситуацию директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эксклюзивном интервью «Известиям» на ПМЭФ-2024 рассказала, что сейчас юристы-международники прорабатывают вопрос, как лучше организовать преследование тех преступников, что отдают приказы ВСУ и обстреливают мирные кварталы. Вопрос этот не такой простой. Скорее всего, западные страны предоставят им убежище, как было после Второй мировой войны, когда укрывали нацистских преступников. Пока же наши следственные органы скрупулезно собирают информацию и доказательства. Осколок к осколку. СК возбудил более четырех с половиной тысяч уголовных дел по преступлениям киевского режима, начиная с 2014 года.

За это время было осуждено почти 400 украинских военнослужащих, прежде всего из числа попавших в плен в Мариуполе, где убийцам было некуда бежать. То, что сейчас творит киевский режим не должно иметь срока давности по вынесению наказания. В двух регионах России — на Херсонщине и в ЛНР был день траура. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

«Я только проснулась, взяла телефон почитать новости, что творится, и начался грохот сильный», — рассказала жительница Луганска Екатерина Васякина.

Шесть человек погибли. Больше шестидесяти мирных жителей ранены, среди пострадавших есть дети. Подъезды в крови, первую помощь людям оказывали прямо во дворе.

«Фрагментами от ракет усыпан весь двор: есть вот такие маленькие, есть значительно крупнее. Но самая жуткая картина, конечно, открывается здесь. Тут в результате ракетной атаки поврежден целый пролет в пять этажей», — рассказывает корреспондент.

Пострадавших экстренно доставляли в больницу, врачи работали всю ночь

«Услышали большой хлопок, вспышка красно-желтая, и все. Дым, пыль, выбежали на улицу. Все выбило, дверь выбило, это, может, нам и помогло выйти», — рассказала пострадавшая Татьяна.

Атака на Луганск началась в 11 утра, минимум пять залпов, часть ракет удалось сбить еще на подлете. Обломки снарядов не оставляют сомнений, кто приложил руку к атаке на мирный город. ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по спальному микрорайону: военных объектов здесь нет даже близко, только детский сад, рынок, поликлиника, почта и жилые дома.

Около разрушенного дома постоянно дежурят машины реанимации и скорой помощи.

«Сила взрыва была такая, что вот я находился между залом и коридором и буквально слышно было, как потолок шевелится», — заметил житель Луганска Владислав.

Осколки вражеских ракет теперь вещественные доказательства в рамках уголовного дела об очередном акте агрессии Украины в отношении мирных жителей.

В этот же день ВСУ обстреляли село Садовое Херсонской области. Первый снаряд попал в магазин, здание сложилось сразу же. Второй удар чуть позже, специально ждали, когда на месте соберутся люди, чтобы оказать помощь пострадавшим. Снаряды были выпущены, предположительно, из американских HIMARS.

А это кадры чудовищного теракта ВСУ в Белгороде в начале мая. Прицельный удар в жилой многоквартирный дом и массированный удар по Луганску и Садовому — доказательство, что с новыми поставками западного вооружения теракты в отношении мирного населения усилятся.