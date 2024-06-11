Защита генерала Попова назвала его отправку на СВО шансом приостановить дело

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 57 0

Адвокат Буйновский: отправка генерала Попова в зону СВО приостановит дело

Защита генерала Попова назвала его отправку на СВО шансом приостановить дело

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Соответствующие документы могут быть подготовлены. Однако сделать это может только командование.

Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, назвала отправку его в зону спецоперации возможностью приостановить дело. Об этом сообщил адвокат фигуранта Сергей Буйновский в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, такие документы может подготовить лишь командование Попова. В таком случае следствие, согласно закону, может приостановить расследование уголовного дела. Буйновский добавил, что защита ходатайствовать по этому поводу не может.

Попова арестовали 17 мая на два месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позднее стало известно, что следствие ходатайствует о его переводе под домашний арест.

По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллиона рублей, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал Иван Попов дал изобличающие показания на других фигурантов дела о хищении.

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Спецоперация
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Защита генерала Попова назвала его отправку на СВО шансом приостановить дело

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