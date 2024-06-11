Российские бойцы установили флаг РФ возле села Константиновка под Угледаром

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Это — важная стратегическая позиция.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы установили флаг РФ возле села Константиновка под Угледаром. Там идут бои за дорогу из освобожденной Новомихайловки. Это — важная стратегическая позиция. Российские штурмовики вскрывают замаскированные огневые точки боевиков и наносят точные удары.

Взятие этого рубежа имеет большое значение. Так будет затруднено снабжение группировок ВСУ, а заодно откроется путь вглубь их обороны на южно-донецком направлении.

Украинские боевики из последних сил стараются удержать Константиновку, активно используя дроны-камикадзе. Сложностей добавляют большое число заминированных территорий. Но ВСУ не удается сдержать натиск российской армии.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
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